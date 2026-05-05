Столб дыма было видно издалека: в Киеве возле "Птичьего рынка" произошел масштабный пожар. Фото и видео
В Оболонском районе Киева во вторник, 5 мая, произошел масштабный пожар. Спасатели тушили огонь на площади 300 квадратных метров в здании возле "Птичьего рынка".
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.
Пожар на Куреневке
По словам спасателей, сообщение о пожаре на Петропавловской площади к ним поступило в 11:55. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, установили, что в результате возгорания травяного настила, огонь успел распространиться на здание двухэтажного здания.
"В 13:03 пожар ликвидировали на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.
Стоит добавить, что рядом с местом чрезвычайного происшествия находится известный в городе так называемый "Птичий рынок", где можно приобрести животных.
Напомним, в Подольском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном доме. К сожалению, в результате чрезвычайного происшествия одна женщина погибла, а еще одну удалось спасти.
Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева вблизи жилого массива Корчеватое в четверг, 26 марта, произошел масштабный пожар. Впоследствии стало известно, что огонь распространился на площади около 2000 квадратных метров.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!