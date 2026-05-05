Столб дыма было видно издалека: в Киеве возле 'Птичьего рынка' произошел масштабный пожар. Фото и видео

В Оболонском районе Киева во вторник, 5 мая, произошел масштабный пожар. Спасатели тушили огонь на площади 300 квадратных метров в здании возле "Птичьего рынка".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

Пожар на Куреневке

По словам спасателей, сообщение о пожаре на Петропавловской площади к ним поступило в 11:55. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, установили, что в результате возгорания травяного настила, огонь успел распространиться на здание двухэтажного здания.

"В 13:03 пожар ликвидировали на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.

Стоит добавить, что рядом с местом чрезвычайного происшествия находится известный в городе так называемый "Птичий рынок", где можно приобрести животных.

