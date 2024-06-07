В центре Киева на Печерске произошел пожар в многоэтажке. Подробности, фото и видео

В Печерском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Спасатели тушили огонь в квартире на 9-м этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания установят правоохранители.

"6 июня в 18:47 поступило сообщение в службу спасения о пожаре на улице Старонаводницкой, 4а, в Печерском районе. Горела квартира на 9-м этаже многоэтажки. Пожар был ликвидирован в 19:42 на площади 12 кв. м. На месте работало 15 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что, к счастью, жертв или пострадавших нет.

Напомним, на границе столицы и Киевской области в среду, 5 июня, произошел пожар в неэксплуатируемом здании бывшего "Электронмаша". На 11-м этаже горел мусор.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Владимировка Киевской области произошел масштабный пожар на улиточной ферме. Спасатели тушили огонь на площади более 330 кв. м.

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