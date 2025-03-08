В центре Киева на Печерске под асфальт провалилось три автомобиля. Подробности и фото

В Печерском районе Киева в субботу, 8 марта, под асфальт провалилось сразу три машины. Событие произошло в Музейном переулке.

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Об этом сообщил Укринформ. На месте происшествия уже работают соответствующие службы.

"В переулке Музейном, 8 провалились под асфальт три автомобиля", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия – три припаркованные машины оказались в глубокой яме. Что стало причиной, по которой возник провал, пока неизвестно. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в Соломенском районе Киева на пересечении улиц Липковского и Скрипника предварительно произошел прорыв трубы. В результате аварии на дороге образовалась глубокая воронка, в которой чуть не оказалась легковушка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве вблизи Центрального железнодорожного вокзала на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры вечером в четверг, 9 января, прорвало теплосеть, из-за чего поток горячей воды хлынул на проезжую часть. Кипятком затопило авто.

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