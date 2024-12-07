В Киеве на Соломенке посреди дороги образовалась глубокая яма. Подробности, фото и видео

В Соломенском районе Киева в субботу, 7 декабря, на пересечении улиц Липковского и Скрипника, предварительно произошел прорыв трубы. В результате аварии на дороге образовалась глубокая воронка.

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Об этом сообщили в соцсетях. На место происшествия уже прибыли коммунальные службы.

"На Липковском (сечение с улицей Скрипника. – Ред.) образовалась пропасть. Вероятно, из-за порыва на теплотрассе", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия, в частности размеры ямы, в которую, чудом, не упали рядом припаркованные автомобили.

Напомним, в Шевченковском районе Киева во вторник, 8 октября, вблизи метро "Дорогожичи" прорвало трубу, в результате чего станцию закрыли на вход и выход. В результате проезжая часть дороги буквально превратилась в озеро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в субботу, 30 ноября, предварительно произошел прорыв трубы на Позняках. В результате проспект Петра Григоренко буквально превратился в озеро, а припаркованные машины утонули в воде.

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