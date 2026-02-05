В центре Киева на Крещатике произошел пожар в гостинице 'Днепр': что известно. Видео

В центре Киева в четверг, 5 февраля, на улице Крещатик произошел пожар на 4-м этаже гостиницы "Днепр". На месте уже работают спасатели.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Причину возгорания установят правоохранители.

Что известно

"Спасатели ликвидируют пожар в Печерском районе. Возгорание произошло на 4-м этаже гостиницы "Днепр" на улице Крещатик. На месте пожара работают аварийно-спасательные службы", – говорится в сообщении.

Сейчас информации о пострадавших не поступало.

Чрезвычайные происшествия в столице

В Святошинском районе Киева произошел масштабный пожар в складском здании. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1500 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 26 января, на улице Крещатик произошел пожар в четырехэтажном офисном здании. В результате чрезвычайного происшествия произошло разрушение покрытия между этажами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!