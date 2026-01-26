В Киеве на Крещатике произошел пожар в офисном здании: наблюдается сильное задымление. Подробности, фото и видео

В Киеве в понедельник, 26 января, на улице Крещатик произошел пожар в 4-этажном офисном здании. В результате чрезвычайного происшествия произошло разрушение покрытия между этажами.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Причину возникновения возгорания установят специалисты.

Что известно

"Спасатели ликвидируют пожар в Шевченковском районе. Возгорание произошло на 1-м этаже 4-этажного офисного здания на улице Крещатик. Между 2-м и 3-м этажами произошло разрушение перекрытия. На месте наблюдается сильное задымление". – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что на месте происшествия уже работают спасатели, а также находится машины скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало.

Чрезвычайные происшествия в столице

В Святошинском районе Киева произошел масштабный пожар в складском здании. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1500 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева возник пожар в квартире пятиэтажного дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли четырех человек, среди которых один ребенок.

