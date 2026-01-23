В Киеве спасатели в сложных условиях тушили масштабный пожар на складе. Подробности, фото и видео

В Святошинском районе Киева произошел масштабный пожар в складском здании. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1500 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в пятницу, 23 января, в 9:06 к ним поступило сообщение о пожаре в Святошинском районе Киева на улице Малинской. По прибытию на место первых расчетов, было установлено, что произошло возгорание кровли на площади 1500 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 10:50, а в 11:48 – ликвидировано.

"Тушение пожара значительно усложняло несколько факторов. Самое главное – перебои с водоснабжением, поэтому приходилось организовывать вызов дополнительных автоцистерн и налаживать прокладку линий из других пожарных гидрантов. Также в ходе тушения произошел обвал кровли, и чтобы окончательно потушить очаги пожара, нужно было проводить дополнительный разбор и проливание конструкций", – уточнили в ГСЧС.

На месте было привлечено 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 97 человек личного состава. Жертв или пострадавших нет.

