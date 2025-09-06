В супермаркете Киева мужчина украл у пенсионера 30 тысяч грн: чем закончилось. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже в Дарницком районе города. Злоумышленник в супермаркете вытащил у пожилого мужчины барсетку с деньгами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, происшествие произошло в одном из супермаркетов Дарницкого района Киева. К ним обратился 75-летний мужчина с заявлением о том, что из тележки для продуктов исчезла его барсетка, в которой были документы и около 30 тысяч гривен.

Оперативники в ходе розыскных мероприятий в течение нескольких часов установили и разыскали злоумышленника – им оказался 38-летний киевлянин.

"Следователи задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли похищенное имущество, которое уже вернули владельцу", – добавили в полиции.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (по ч. 4 ст.185 Уголовного кодекса Украины).

