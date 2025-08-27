Во время блэкаута ограбил отель в центре Киева и обокрал церковь: суд вынес приговор рецидивисту. Подробности

В Киеве суд вынес приговор рецидивисту, причастному к ряду преступлений. Злоумышленник во время блэкаута ограбил отель в центре города и обокрал храм.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой семь лет.

Что известно

Как рассказали правоохранители, в Шевченковском районе Киева во время отработки они на улице увидели мужчину, который подозрительно себя вел и при появлении полицейских начал убегать. После того как беглеца остановили, стало известно, что он украл деньги из кассы одного из отелей в центральной части города.

"В ходе досудебного расследования мы установили, что 33-летний местный житель также причастен к еще одной краже – фигурант украл велосипед стоимостью 14 тысяч гривен с территории храма. В дальнейшем, находясь в помещении отеля на улице Софиевской и пользуясь отсутствием света, вор подошел к барной стойке и вытащил из кассового аппарата 1 400 гривен. Его действия заметил охранник, однако нарушителю удалось скрыться, вскоре его задержали правоохранители", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 33-летний житель столицы, неоднократно судимый за разбойное нападение, грабежи и кражи. Ему сообщили о подозрении в совершении грабежа и кражи в условиях военного положения.

На днях Шевченковский районный назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

