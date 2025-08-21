В Киеве двое рецидивистов-'профи' обчистили квартиру на Троещине. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия причастны к квартирной краже в Деснянском районе. Как оказалось, злоумышленники уже имели проблемы с законом за аналогичные преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от жителей Деснянского района о совершении квартирной кражи в многоэтажке на проспекте Лесном. На месте было установлено, что злоумышленники, открыв замок входной двери специально подготовленным инструментом, попали в квартиру. В общем они украли 8 тысяч долларов и 60 тысяч гривен. Среди прочего, они также завладели телефоном и личными вещами владельцев.

Впоследствии полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое киевлян, 40 и 47 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

"В тот же день при силовой поддержке бойцов полка полиции № 2 правоохранители задержали подозреваемых в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по их месту жительства. Следователи изъяли вещественные доказательства, среди которых: различные инструменты для взлома замков, карточки, телефоны, деньги и т.д.", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит

По факту кражи, соединенной с проникновением в жилище, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленникам сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. В рамках следствия правоохранители будут проверять задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории столицы.

