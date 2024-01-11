В столице продали здание, в котором расположена "Киевская перепичка": в КГГА рассказали, что будет с заведением

В Киеве продали за рекордные 150 миллионов гривен здание на улице Богдана Хмельницкого, 3. Однако "Киевская перепечка", которая является одной из визиток столицы и расположена на первом этаже, и в дальнейшем будет работать здесь.

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Об этом сообщил директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь, передает пресс-служба КГГА. Легендарный стритфуд работает в столице, начиная с 1981 года.

"Нам удалось получить на аукционе втрое больше, чем стартовая цена, за здание на улице Богдана Хмельницкого. 150 миллионов гривен за один лот – это абсолютный рекорд среди проданного коммунального имущества по всей стране за все время независимости. Фактически мы продали второй, третий и четвертый этажи здания, потому что все помещения на первом этаже, включая легендарную "Киевскую перепичку", уже находились в частной собственности. Поэтому с общепитами ничего не случится – они продолжат свое существование", – подчеркнул Гудзь.

Первые упоминания о Киевской перепичке – сосиске в тесте, появились еще в советское время – в начале 80-х годов. Тогда же неподалеку от Крещатика начал свое существование небольшой киоск с окошком, к которому выстраивались огромные очереди, чтобы попробовать лепешку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине есть несколько компаний, в том числе в Киеве, у которых нет никакого шанса стать крупными. В течение многих лет они стоят на одном месте, при этом бизнес остается успешным.

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