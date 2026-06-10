В столице демонтировали советскую звезду на стеле 'Киев – город-герой'. Фотофакт

На въезде в столицу специалисты демонтировали советскую наградную звезду, которая была установлена на стеле "Киев – город-герой". ее можно было увидеть на Обуховской трассе.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Киевдемонтаж". Процесс декоммунизации в столице, продолжается.

Что известно

"Еще одна звезда в прошлом. На въезде в столицу со стороны Обуховской трассы, на стеле "Киев – город-герой", демонтировали советскую наградную звезду", – говорится в сообщении.

отмечается, что теперь этот символ советской оккупации пополнит коллекцию Государственного музея авиации имени А. К. Антонова.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, как проводился демонтаж одного из символов СССР.

Напомним, в Киеве в парке Вечной славы восстановили историческую справедливость. Специалисты заменили цифры и установили реальную дату начала Второй мировой войны на входе в Мемориал – "1939", вместо "1941".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается полная декоммунизация. Последний памятник кумиру россиян и "вождю мирового пролетариата" Владимиру Ленину был демонтирован в селе Рудковцы, что в Хмельницкой области.

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