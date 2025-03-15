В Киеве на входе в Мемориалц вечной славы установили правдивую дату начала Второй мировой войны. Фотофакт

В Киеве в парке Вечной славы восстановили историческую справедливость. Специалисты заменили цифры и установили реальную дату начала Второй мировой войны на входе к Мемориалу – "1939", вместо "1941".

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил бывший глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Все работы оплатил меценат, захотевший сохранить анонимность.

"Продолжаем исправлять имена, доводить до конца дела, начатые еще в Украинском институте национальной памяти и возвращать правду в наши города. В этот раз речь идет о входящей группе Мемориала вечной славы в Киеве и восстановлении правдивой датировки Второй мировой войны", – написал Дробович.

По его словам, пространственные цифровые модели цифр "3" и "9", чтобы они точно соответствовали имеющемуся шрифту на мемориале, разработал графический дизайнер Богдан Гдаль – автор надписей на станциях метро "Зверинецкая" и "Украинских героев".

"Очень интересно, что за время монтажа к нам подходили люди и благодарили, а некоторые даже показали фотографии объектов, где еще нужны изменения. Так понемногу правда побеждает и находит поддержку у людей", – подчеркнул Дробович.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве хотят переименовать улицу Лаврскую в честь гетмана Ивана Мазепы. Это необходимо для обновления исторической справедливости.

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