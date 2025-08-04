В Украине демонтировали последний памятник Ленину: где он стоял. Фото

В Украине продолжается полная декоммунизация. Последний памятник кумиру россиян и "вождю мирового пролетариата" Владимиру Ленину был демонтирован в селе Рудковцы Хмельницкой области.

Видео дня

Об этом сообщила общественная организация "Деколонизация. Украина" на своей Facebook-странице. Отмечается, что снести Ленина было решено именно после обращения активистов.

В Новоушицком поселковом совете также предоставили фотоотчет и отметили, что 1 августа коммунальщики демонтировали бюст и вывезли его на территорию своего предприятия.

Стоит отметить, что во многих областях были снесены памятники и бюсты Владимиру Ленину. Впрочем, они до сих пор есть на оккупированных территориях. Там их насчитывается более 200. А в некоторых оккупированных захватчиками городах, где Ленина давно демонтировали, россияне наоборот снова возвращают его.

Например, в захваченном Мариуполе в 2022 году на территории предприятия "Азовмаш" оккупанты обнаружили два памятника Владимиру Ленину, которые были демонтированы в 2015 году, и решили их поставить на прежние места.

Но позже стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе неизвестные уничтожили монумент "вождю мирового пролетариата" и вдохновителю Октябрьского переворота Владимиру Ленину. Декоммунизация продолжается даже в разрушенном и захваченном Россией городе.

Кроме того, во временно захваченный Мелитополь вернули статую Ленина, которая была снесена в 2015 году. Памятник установили ровно на том месте, где он и стоял до вступления в силу Закона о декоммунизации.

Напомним, что в прошлом году памятник Ленину в житомирском селе Котлярка местный художник Владимир Герасимчук превратил в памятник Шевченко. Так власти села выполнили требование закона о декоммунизации. Украинскому институту национальной памяти новая эстетика не понравилась, хотя там признают: формально закон не нарушен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!