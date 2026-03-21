В столичном 'Охматдете' медики провели коридор почета для 13-летнего Ивана, который стал посмертным донором

В Киеве в больнице "Охматдет" устроили коридор почета для 13-летнего Ивана, который стал посмертным донором. Благодаря решению родителей мальчика шанс на жизнь получили четверо пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Светлая и вечная память ребенку.

Что известно

Так, в НДСБ "Охматдет" устроили коридор почета для 13-летнего Ивана, который стал посмертным донором. Парень был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, в соответствии с установленными критериями была диагностирована смерть мозга.

Родители ребенка приняли чрезвычайно сложное и одновременно мужественное решение – дали согласие на посмертное донорство.

"Я много лет слежу за деятельностью врача, который проводит трансплантации. Когда мы с отцом Ивана поняли, что произошло непоправимое, одной из первых мыслей было – донорство. Что хотя бы один орган может спасти чью-то жизнь. Мне кажется, что это был его выбор... Иван всегда был очень добрым и щедрым. Он воин света, воин добра", - рассказала мама мальчика Оксана.

В "Охматдете" отметили, что благодаря решению родителей Ивана шанс на жизнь получили четверо пациентов, которые находились в листе ожидания на трансплантацию.

"Посмертное донорство – это сложное, но чрезвычайно важное решение, которое дает возможность спасти жизнь другим даже в момент невосполнимой потери. Медицинские работники провели Ивана коридором почета с глубоким уважением и благодарностью", – резюмировали в пресс-службе.

