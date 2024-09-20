В КГГА рассказали, где в Киеве наихудшая ситуация с загрязнением воздуха

К сожалению, воздух в южной и юго-восточной части Киева остается достаточно загрязненным. В среднем норма предельной пассивной концентрации частиц пыли превышена в 5 раз.

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Об этом на брифинге заявил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный. Во второй половине дня, по прогнозу синоптиков, усилится ветер, и ожидается, что загрязнение рассеется.

"Радиационный фон в столице в норме. Уже сейчас мы наблюдаем снижение качества индекса, начиная с северной части (Киева. – Ред.), в среднем где-то на 20%. К сожалению, воздух в южной и юго-восточной части города остается достаточно загрязненным. Загрязнение, о котором мы говорим, в среднем превышает норму в 5 раз по граничным пассивным концентрациям, именно частицам пыли", – уточнил Возный.

Со своей стороны в Укргидрометцентре добавили, что задымление, которое сейчас наблюдается по Киевщине, вызвано распространением дыма с севера и северо-востока от очагов пожаров, возникших на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"Синоптическую ситуацию сейчас определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Отмечаем, что это не метеорологическое явление и продолжительность его существования будет определяться тем, как долго будет источник дыма", – подчеркнули синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.

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