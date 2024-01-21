В сети показали красоту Киева в 1950-х годах глазами иностранного туриста. Архивные фото

Столица Украины всегда привлекала туристов из разных городов и стран своей красотой и зелеными улицами. Среди посетивших Киев в 1950-х годах был и иностранец Ниро Вудренс, сделавший много снимков центра города.

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Архивные фотографии были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Можно посмотреть, каким был центр столицы около 70 лет назад.

"Киев глазами туриста Ниро Вудренса. 1950-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть центр столицы Украины. В частности, Крещатик был гораздо зеленее, чем в наши дни.

Напомним, почти 80 лет назад на дорогах Киева можно увидеть необычные троллейбусы – немецкие МАN-BBC. Их в 1945 году привезли из Черновцов, где общественный транспорт пытались использовать немецкие оккупанты, но потом так и не смогли вывезти, когда бежали из Буковины.

До появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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