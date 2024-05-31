В сети показали, какими были улицы Киева конца ХІХ – начала ХХ веков. Старинные открытки

Старые открытки позволяют нам увидеть не только красоту Киева, но и жизнь его обитателей. Так, в конце XIX – начале ХХ веков в продажу городских магазинов поступила серия фото с видами нашей столицы.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, время и войны уничтожили старую архитектуру города.

"Улицы Киева на старинных открытках конца ХІХ – начала ХХ веков", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях мы можем увидеть, как выглядел центр столицы, жизнь жителей столицы Украины и невероятную красоту города.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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