В сети показали, каким был Киев в начале XX века. Раскрашенные фото

Киев начала XX века был городом, который поражал своей архитектурой и зелеными холмами. До наших дней дошла серия колоризированных фотографий с его невероятными видами.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была столица около 120 лет назад.

"Киев в начале XX века. Раскрашены фото", – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть и узнать центр столицы, в частности Софийскую площадь, Подол, развалины Золотых ворот, Владимирскую горку, Десятинную церковь, Цепной мост и другие известные места.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Стоит добавить, что заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она представляла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

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