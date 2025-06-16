В сети показали, как выглядят Припять и Чернобыль после летнего дождя. Атмосферные фото

Припять и Чернобыль являются одними из самых известных локация Зоны отчуждения. Когда-то многолюдные, в наши дни – это молчаливые памятники их создателям. Благодаря работе фотографов мы можем увидеть, как выглядят эти города после летнего дождя.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"Эти фото – не статический перенос места, это динамика, переданная через изменение освещения и погодных условий. Солнце и дождь как будто охватывают одно и то же место, создавая двойной взгляд - через световую призму и через воду. Это показывает: как важно уловить момент - и именно тот, когда теплое солнце меняет сущность локации теплым летним дождем с брутальным небом", – говорится в сообщении.

Как отметили в Агентстве, на опубликованных фото, снятых в Чернобыльской зоне отчуждения, различные два известных города почти мгновенно предстают в двух состояниях – дождя и солнца. Город Припять - это пустые дома под серым небом, территория возле кафе, листья с каплями, колесо обозрения в дождевых бликах переливается с солнечным светом, образуя неповторимую атмосферу и узоры.

Другую красоту Зоны можно увидеть в знаковых локациях города Чернобыль, таких как "Ангел-трубач", или мемориал пожарным "Тем, кто спас мир", который был построен в 1996 году. На всех этих фотографиях – Полесье, которое почти лишено человеческого присутствия, и где природа все больше забирает свое.

Как сообщал OBOZ.UA, среди всех локаций Чернобыльской зоны отчуждения - речной вокзал Припяти занимает отдельное место. Несмотря на отсутствие людей, время и природу, которая все больше поглощает следы человеческой деятельности, здесь до сих пор можно почувствовать жизнь, какой она была 39 лет назад.

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