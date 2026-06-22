В сети показали, как выглядели Подоль и Оболонь в начале 1980-х годов. Панорамные фото

Старые фотографии — прекрасная возможность увидеть, как выглядел Киев в разные годы. Так, на панорамах начала 1980-х годов запечатлены Подол и активное строительство Оболони.

Видео дня

Уникальные фотографии были опубликованы на странице сообщества "Группа 1900–1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. За прошедшее время эти места существенно изменились.

Что известно

"80-е годы. Киев. Вид на Подол и Оболонь", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках, сделанных Борисом Градовым и Дмитрием Коломийцем, на лестнице, ведущей к Арке Свободы украинского народа, можно рассмотреть, как выглядели Оболонь и Подол.

В частности, на набережной возле Почтовой площади еще было большое количество многоэтажных зданий, а сама площадь раньше была засажена деревьями. Пирс возле Киевского речного порта почти полностью занят прогулочными судами, а также судами дальнего следования.

Также вдали можно разглядеть Оболонский район, часть Рыбальского острова и урочище Наталка, которое в наши дни известно как одноименный парк.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!