"Денег нет": Соловьев пожаловался на проблемы России и упомянул об атаке на Москву. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что у государства-террориста нет денег на обеспечение безопасности военной логистики. В последние дни из-за нехватки средств в России приостановились работы по созданию дамб для защиты мостов.

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Об этом он заявил в эфире своей авторской программы. В ней пропагандист раскритиковал решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (с 14,5% до 14,25%).

"Сейчас мы строим плотины для того, чтобы защитить те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, строим плотины. А вот последние пару дней работы нет – денег нет. Как это возможно? Ах, мы же не должны, не дай Бог, разогнать инфляцию... Инфляция что ли наносила удар по Москве? А вопрос: почему долетели? А потому что нам нужны современные системы ПВО, которые у нас есть, но их нужно масштабировать", – сказал Соловьев.

Что он сказал

По его словам, для увеличения "разработок" в сфере ПВО "нужно много денег, для этогоэкономика должна развиваться, а не охлаждаться". В то же время дамбы, строительство которых приостановилось, по словам Соловьева, нужны для защиты мостов, которые атакуют ВСУ.

"Если мы понимаем, что они бьют по мостам, ну сделайте так, чтобы мосты были защищены, и мы понимаем, что на это нужны деньги. И там должны быть построены различные дамбы", – говорит пропагандист.

Кроме того, медийщик также призвал ФСБ "проверить" заместителя главы Центробанка России Эльвиры Набиулиной Алексея Заботкина. По его словам, он пересказал разговор о нём с "одним очень крупным промышленником".

"И вот этот человек якобы сказал ему: "А зачем территории с 140 млн населения технологический суверенитет?" Если это правда, и он это сказал, то возникает вопрос о том, что этот человек делает в властных структурах. Мы – не страна, мы – "территория". Если это не соответствует действительности, то это тоже важно. Хотя тот человек, который мне это сказал, – очень уважаемый и очень известный предприниматель. Ну, в любом случае, это тема для глубокого анализа. А если этого человека подталкивают к таким заявлениям, пусть своей деятельностью докажет, что это не так", – говорит он.

Это может свидетельствовать о том, что российской армии не хватает денег на войну даже в условиях быстрого роста военных расходов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Соловьев неоднократно критиковал противовоздушную оборону России. Он заявлял, что Украина смогла организовать эффективную систему отслеживания воздушных угроз, тогда как в России до сих пор не могут наладить надлежащую защиту.

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