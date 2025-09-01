В сети показали, как выглядели Подол и Контрактовая площадь в конце 1890-х годов. Уникальная панорама

Подол вместе с Верхним городом и Печерском составляет древнейшую часть Киева. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как выглядела эта местность в конце 19-го века.

Видео дня

Архивный снимок и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни эта локация сильно изменилась.

Взгляд в прошлое

"Подол и Контрактовая площадь, конец XIX века", – говорится в сообщении.

На опубликованной панораме мы можем рассмотреть, какой была эта историческая местность Киева более 120 лет назад. В частности, увидеть старое здание Гостиного двора, днепровские луга и еще незастроенный левый берег столицы.

Подол – историческая местность Киева, низменная часть исторического центра города, древний район ремесленников и речников. Простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани, под горами Старокиевской, Замковой, Щекавицей и Юрковицей между Пешеходным мостом через Днепр и Заводской улицей.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Станция метро "Майдан Независимости" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года и благодаря фотороботу Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Как сообщал OBOZ.UA, Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям, мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!