В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Подола в Киеве в 1960-х годах. Архивное фото

Улица Боричев спуск является одной из старейших на Подоле. Благодаря архивному снимку мы можем окунуться в историю Киева и увидеть, как она выглядела в первой половине 1960-х годов.

Фотография была опубликована на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Эта местность упоминается в летописях Киевской Руси.

"Одна из старейших улиц Подола – Боричев спуск. Первая половина 1960-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что зимой улица превращалась в настоящий аттракцион для местных детей, которые использовали для спуска на санках. К сожалению, большей части домов, которые зафиксированы на фото, уже не существует.

Боричев спуск – улица в Киеве, местность Подол. Пролегает от Боричевого Тока до Набережно-Крещатицкой улицы.

Улица связана с Боричевым спуском, упоминаемым в "Повести временных лет" и в памятнике древнерусской литературы XII века "Слово о полку Игореве". Этот древний Боричев спуск представлял собой дорогу, которая соединяла нижнюю, надднепрянскую, и нагорную части города, Подол с Горой.

