59-летняя Ольга Сумская поразила историей об ухажере-'школьнике' и какой фразой его 'отшила'

59-летняя народная артистка Украины Ольга Сумская раскрыла, что в социальных сетях с ней часто заигрывают значительно младшие мужчины, а однажды ее внимание даже пытался привлечь "школьник". Как поделилась актриса, юноша предложил лично встретиться за чашкой кофе, но она отказалась от такого предложения, зато позвала его на премьеру фильма "Коли ти розлучишся?".

Поклонник знаменитости действительно появился на первопоказе ленты, однако и на этот раз Сумская его "отшила". О юном ухажере артистка рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Мне до сих пор пишут, представляете? Часто это младшие мужчины, но есть и зрелого возраста. Был вообще школьник. Приглашал на кофе. А я говорю: "Приходите на нашу премьеру". И представляете, я его увидела как раз, когда мы презентовали "Коли ти розлучишся?". Он пришел без цветов, но написал мне: "Вы же просили, я пришел. Я готов". А я говорю: "Я не готова", – поделилась знаменитость.

Что интересно, по словам Ольги Сумской, ее муж Виталий Борисюк совершенно спокойно относится к подобным заигрываниям. Иногда он собственными глазами видит, как к актрисе проявляют внимание, но все равно не ревнует любимую.

"Такой легкий флирт в соцсетях добавляет хорошего настроения, но он не ревнивый. И меня это немножко бесит. Знаете, даже когда мужчины подходят и довольно искренне обращаются, я не вижу этого огонька ревности в его глазах. Он довольно спокойный. И мне хочется немножко его растормошить", – отметила артистка.

