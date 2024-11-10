В сети показали, как выглядела одна из старейших местностей Киева в 1980-х годах. Архивные фото

Подол в Киеве известен еще со времен Киевской Руси и является одной из древнейших частей города. Эта локация менялась на протяжении веков, а как выглядела она в 1980-х годах, мы можем узнать благодаря известному украинскому фотографу.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, некоторые дома из фотографий не сохранились до наших дней.

"Подол 1980-х годов на фотографиях киевского фотографа Александра Ранчукова", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть и узнать автовокзал на Подоле, фонтан "Самсон" и набережную.

Подол – историческая местность Киева. Название местности происходит от старославянского "подолъ" – низменность, низменная местность. Вместе с Верхним городом (Старым Киевом) и Печерском составляет древнейшую часть города. Первые поселения – со времен каменного века (25 – 15 тысяч лет назад, в том числе Кирилловская стоянка, раскопана на современной Кирилловской улице).

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые казались чуть ли не дворцами благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название – "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970-х годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

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