В сети показали, как выглядела одна из древнейших исторических местностей Киева в 1950-х годах. Фото

Урочище Гончары-Кожемяки на Подоле является одной из древнейших исторических местностей Киева. В наши дни это микрорайон престижной застройки, однако в 1950-х годах он выглядел совсем иначе.

Архивный снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в соцсети Facebook. Эта локация известна еще со времен Киевской Руси.

"Киев. 1956 год. Территория современной Воздвиженки (урочище Гончары-Кожемяки). Местность просто невозможно узнать", – говорится в сообщении.

На снимке можно увидеть, что неизвестный фотограф с помощью камеры зафиксировал частные дома местных жителей, и застройку центра Киева.

Гончары-Кожемяки (Гончары-Кожемяки, Воздвиженка) – урочище в центре Киева, микрорайон с новой малоэтажной застройкой. Название получило от гончаров и ремесленников-кожемяков, которые проживали здесь еще со времен Киевской Руси.

