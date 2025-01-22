В сети показали, как выглядела настоящая зима в Киеве в 1990-х годах. Архивные фото

Раньше зима в Киеве была настоящей – с сильными морозами и сугробами. Благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова, мы можем увидеть, какой была столица в этот период в 1990-х годах.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Ты Киев". Можно рассмотреть какой был город в первое десятилетие независимости Украины.

"Зимний Киев. 1990-е годы", – говорится в сообщении.

На фотографиях Ивана Ранчукова можно увидеть заснеженный Подол, где дети устроили отдых на сугробах снега, а также центр столицы.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Стоит добавить, что заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она являла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

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