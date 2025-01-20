В сети показали, как выглядел зимой Андреевский спуск в Киеве в 1970-х годах. Старые фото

Раньше зима в Киеве была по-настоящему снежной с большими сугробами и сильными морозами. В 1970-х годах неизвестный фотолюбитель сделал несколько снимков Андреевского спуска в тот период.

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Старые фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно посмотреть, какой была эта локация около 50 лет назад.

"Зима на Андреевском спуске, 70-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть разные части спуска, просто заваленных снегом.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она представляла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

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