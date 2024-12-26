В сети показали, как выглядел Подол в Киеве в 1942 году. Уникальное панорамное фото

Старые снимки остаются для нас возможностью увидеть, как раньше выглядел Киев, в частности, его историческая местность – Подол. Благодаря неизвестному фотолюбителю до нас дошла панорама этой локации, сделанная в 1942 году.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". В наши дни эта местность выглядит совсем по-иному.

"Панорама Подола с киевских холмов. 1942 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть Почтовую площадь, Труханов остров, когда там жили киевляне, Рыболовный остров и набережную.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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