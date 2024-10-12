В сети показали, как выглядел оккупированный немцами Киев в 1942 году. Уникальные фото из венгерского архива

Во время Второй мировой войны Киев более двух лет был оккупирован немецко-нацистскими войсками. За это время было сделано много фотографий столицы Украины, в частности, в 1942 году. Оригиналы некоторые из них хранятся в венгерских архивах.

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Старые фото опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был наш город 82 года назад.

"Киев в период Второй мировой (1942 год). Фото из венгерского архива", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть разные локации столицы Украины, в том числе центр.

Отметим, 19 сентября 1941 г., во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев покинули советские и захватили немецкие войска. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов. 6 ноября 1943 года советские власти вернули себе столицу Украины.

Напомним, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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