В сети показали, как выглядел ночной Киев в 1984 году. Архивные фото

Фотография является одной из возможностей увидеть жизнь Киева в разные годы. Например, благодаря серии фотографий, сделанных в разные периоды 1984 года.

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Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно полюбоваться видами города 40-летней давности.

"Ночной Киев. 1984 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядел центр столицы и Подол в разное время года – даже можно рассмотреть новогоднюю елку, которую тогда устанавливали на Майдане Незалежности.

Напомним, первым высотным сооружением в истории Киева был небоскреб Гинзбурга. Его строительство обошлось в 1,5 млн рублей российской империи, а для возведения использовали 12 млн кирпичей.

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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