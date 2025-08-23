В сети показали, как выглядел Киев в разные годы на картинах известного украинского художника. Фото

Заглянуть в историю Киева можно не только благодаря фотографиям или кинохронике, но и старым картинам. Известный украинский художник Сергей Шишко посвятил немало своих произведений столице Украины, изобразив ее в разные годы.

Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Кисточка мастера прекрасно передала невероятную красоту города.

"Киев на полотнах Сергея Шишко (1911 – 1997). Сергей Шишко создал большую серию пейзажей Киева, многие из которых он подарил Музею истории города. Его произведения хранятся в музеях по всей стране", – говорится в сообщении.

На опубликованных полотнах можно узнать улицы столицы Украины. На них изображены Днепровские кручи, Крещатик, Пешеходный мост через Днепр и другие известные места Киева.

Сергей Шишко – украинский художник, ученик Федора Кричевского. С 1974 года – народный художник Украины.

Многочисленные произведения Шишко посвящены Киев у ("Киев – любимый город", 1944–1970); этюдов разрушенного Киева (1944), цикл карпатских пейзажей (1947), пейзажи шевченковских мест, крымские этюды (1956), индустриальные пейзажи и полотна, посвященные колхозной жизни, пейзажи, экспонированные на многочисленных выставках, в частности, за рубежом.

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

