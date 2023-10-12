В сети показали, как выглядел Киев в 1890–1900-е на открытках выдающегося украинского печатника Кульженко. Фото

В 1880-х годах известный украинский печатник, книгоиздатель, один из самых успешных предпринимателей своего времени в Украине Стефан Кульженко построил в Киеве типографию. Именно здесь были созданы известные и уникальные открытки с видами столицы, сделанные в 1890-1900-е гг.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Старые снимки сохранили для нас красоту столицы Украины.

"Фотографии Киева 1890-1900-х гг. Типография Стефана Кульженко", – говорится в сообщении.

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На старинных фотографиях можно увидеть, как выглядели известные сегодня туристические локации столицы Украины. В частности, Подол, Крещатик, Софийская площадь и другие.

Кульженко Стефан Василевич – украинский печатник, книгоиздатель, один из самых успешных предпринимателей своего времени в Украине и Российской империи в целом. Одним из первых в Украине применил способ плоской печати – литографию.

Напомним, Майдан Незалежности в Киеве всегда был центром активной политической жизни Украины, а подземный переход под ним – популярной локацией для встречи с друзьями. В 1980-х годах неизвестный фотолюбитель сделал серию снимков, благодаря которым можно увидеть, как выглядела тогда легендарная "труба".

Как сообщал OBOZREVATEL, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины - Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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