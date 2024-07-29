В сети показали, как выглядел Киев на кинохронике 1994 года. Видео

Кинохроника представляет собой невероятную возможность увидеть знакомые места, которыми они были в разные годы. К примеру, операторы зафиксировали Киев и его жизнь в 1994 году – на третьем году независимости Украины.

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Запись была опубликована в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Можно посмотреть, какой была столица 30 лет назад.

"Киев в видеохронике 1994 года. Майдан, улица Богдана Хмельницкого с каштанами и киевские мосты". – говорится в сообщении.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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