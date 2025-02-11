В сети показали, как выглядел Андреевский спуск в Киеве в конце 1890-х годов. Уникальные фото

Андреевский спуск является одной из самых узнаваемых улиц Киева. Благодаря фотографиям, сделанным в конце 1890-х годов, можно увидеть, как она выглядела до ее полной застройки и появления продавцов сувениров.

Видео дня

Старые снимки опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта локация сильно изменилась.

"Андреевский спуск. Так он выглядел 130 лет назад", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, какой была в конце 1890-х годов самая известная улица Киева.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце XIX века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!