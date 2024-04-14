В сети напомнили, на каких троллейбусах ездили киевляне в 1990-х годах. Архивные фото

В 1990-х годах на улицах Киева можно было увидеть троллейбусы разных типов – не только украинских, но и иностранных. Среди последних наиболее распространенными был общественный электротранспорт от предприятий Škoda и DAC.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Все эти модели уже выведены из эксплуатации "Киевпасстрансом".

"Троллейбусы 90-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях, сделанных в разных районах столицы, можно увидеть, в частности, троллейбусы нескольких типов чехословацкого предприятия Škoda и румынского DAC.

Напомним, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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