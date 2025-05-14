В одном из отелей Киева произошла стрельба: что известно

В Святошинском районе Киева в одном из отелей города произошла стрельба. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители провели специальную операцию.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в полицию в среду, 14 мая, около 7:30. На место происшествия будут немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция.

"В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, среди граждан никто не пострадал. Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются. Детали позже", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области днем в четверг, 8 мая, 63-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли военный и его теща. Стрелка задержали в его доме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во вторник, 22 апреля, произошла стрельба, в результате которой огнестрельное ранение получил мужчина. Пострадавшего госпитализировали, полиция расследует покушение на убийство.

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