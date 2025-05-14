В одном из отелей Киева произошла стрельба: что известно
В Святошинском районе Киева в одном из отелей города произошла стрельба. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители провели специальную операцию.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства происшествия установят следователи.
По словам правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в полицию в среду, 14 мая, около 7:30. На место происшествия будут немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция.
"В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, среди граждан никто не пострадал. Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются. Детали позже", – добавили в пресс-службе.
Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области днем в четверг, 8 мая, 63-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли военный и его теща. Стрелка задержали в его доме.
Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во вторник, 22 апреля, произошла стрельба, в результате которой огнестрельное ранение получил мужчина. Пострадавшего госпитализировали, полиция расследует покушение на убийство.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!