В небе над Киевом заметили загадочные световые столбы: что это за явление? Фото

В Киеве в ночь с 8 на 9 января был замечен интересный оптический эффект – световые столбы. Их часто можно увидеть в холодное время года.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Такое природное явление уже наблюдалось в столице прошлого года.

"Оптический эффект был замечен в столице этой ночью. Это световые столбы. Их часто можно увидеть в холодное время года", – говорится в сообщении.

Световой (или солнечный) столб – один из самых частых видов гало, визуальное атмосферное явление, оптический эффект, являющийся вертикальной полосой света

Световой столб возникает, когда солнечный свет отражается от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, являющихся ледяными пластинками или стержнями с шестиугольным сечением, повисшим в воздухе. Такие кристаллы образуются в высоких перистых облаках, чаще всего в перисто-слоистых. При низких температурах подобные кристаллы также могут образовываться и в более низких слоях атмосферы.

Поэтому световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года. При формировании мирового столба свет отражается либо от верхней или нижней поверхности ледяной пластинки, либо от торцов или граней ледяного стержня.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году над Киевом увидели редкое явление – лунное гало, которое еще называют "знаком Бога". Считается, что оно несет определённое знамение.

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