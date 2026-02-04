В Киеве в метро запустили уникальный мифический вагон. Подробности и фото

В Киевском метрополитене отныне можно проехаться в уникальном тематическом вагоне. Он призван рассказать пассажирам столичной подземки больше об украинской мифологии.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Артобъект будет курсировать по "синей" ветке.

Что известно

Так, со вторника, 3 февраля, КП "Киевский метрополитен" совместно с Film.ua Group запустил тематический вагон "Мавка. Настоящий миф". Он призван рассказать пассажирам больше об украинской мифологии.

"Арт-вагон стал уже третьим совместным проектом в сотрудничестве с "Киевским метрополитеном". Цель этого проекта – распространение истории настоящих украинских мифов, которые ожили снаружи и внутри нашего арт-объекта. Радуемся, что украинское кино продолжает выходить за пределы экранов и давно стало частью повседневной жизни украинцев", – отметила руководитель направления кинотеатральной дистрибуции Film.ua Надежда Коротушка.

Внутри вагона размещены информационные постеры об аутентичных украинских мифах, рассказывающие, какими на самом деле были мавки и русалки в представлении древних украинцев. Арт-вагон будет курсировать в течение двух месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, более 65 лет назад для жителей и гостей Киева стал доступным один из самых удобных видов городского транспорта – метрополитен. Строительство первой линии длилось 11 лет, и уже 6 ноября 1960 года подземка приняла первых пассажиров.

