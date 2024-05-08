В мае работы будут продолжаться круглосуточно: в КГГА рассказали, как продвигается строительство Подольско-Воскресенского моста

В Киеве строительство проезда с Подольского мостового перехода вблизи железнодорожной станции "Радужный" в течение мая будет продолжаться круглосуточно. Эти работы позволят объединить Троещину с путепроводом, однако будут сопровождаться временными неудобствами и шумом для местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Завершить работу планируется в сентябре.

"В мае работы по устройству прямого проезда с Подольского мостового перехода в направлении ул. Оноре де Бальзака и строительство тоннеля под железнодорожными путями вблизи железнодорожной станции "Радужный" будут вести круглосуточно", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, трасса Подольского мостового перехода пересекается с железнодорожными путями, соответственно, специалисты будут работать в "окна", которые предоставляет "Укрзалізниця".

"Департамент транспортной инфраструктуры извиняется за временные неудобства и шум, который может беспокоить жителей соседних со строительством домов во время комендантского часа", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжается строительство двух важных для города инфраструктурных объектов. В частности, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе строят дорогу с тоннелем, а завершить работу планируют в сентябре.

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