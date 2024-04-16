Кличко назвал дату открытия развязки между Троещиной и Подольско-Воскресенским мостом. Видео

В Киеве продолжается строительство двух важных для города инфраструктурных объектов. В частности, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе строят дорогу с тоннелем, а завершить работу планируют в сентябре.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил у себя Telegram-канали. Специалисты работают без остановок.

"Проверил сегодня, как ведутся работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. В частности, сообщение Подольско-Воскресенского мостового перехода с Троещиной. Там строят дорогу с туннелем для выезда на улицу Бальзака. (С пересадочным пассажирским узлом, где сойдутся трамвайное сообщение, городская электричка и автобусный маршрут)", – написал Кличко.

Он добавил, что подрядчики обещают уже в сентябре сдать этот объект и открыть движение транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту.

Кроме того, мэр показал, как проходят работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Там уже устраивают асфальто-бетонное покрытие на новом путепроводе.

"И в мае планируем открыть проезд по этому путепроводу. А все работы на объекте и возле него закончить к осени", - уточнил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мэр Виталий Кличко открыл движение по Дегтяревскому путепроводу. Кроме автотранспорта, по нему уже ездят трамваи по обновленным путям.

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