В Киевском зоопарке в честь года Змеи устроили тематическую экспозицию для питона Платона. Фото и видео

В Киевском зоопарке в честь года Змея, который будет в 2025, устроили тематическую экспозицию для сетчатого питона Платона. В его вольере разместили разнообразные подушки, душистую стружку и тактильные одеяла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"По восточному календарю уже в январе на смену Дракону придет Змея. В странах Азии этого пресмыкающегося считают мудрым и терпеливым и одновременно гибким и готовым к любым стремительным изменениям. В честь нового символа года в павильоне Острова зверей модернизирована экспозиция нашего сетчатого питона Платона, длина которого достигает 7,5 м, а вес – более 120 кг. Так что и апартаменты у него соответствующие: на 18 кв. метрах находятся СПА-зона и комната отдыха", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, созданные условия позволяют Платону держать себя в форме – плавая и лазая по деревьям на высоту до 3 метров. Питоны очень любят потереть свою змеиную кожу о различные деревянные поверхности, особенно во время линьки, поэтому в дополнение к деревьям для комфорта Платона пол террариума устлана специальной деревянной мульчей и привой.

"К Новому году Платону устроили тематическое обогащение среды – разместив в вольере разнообразные подушки, ароматную стружку и тактильные одеяла. Поздравляем с наступающим Новым годом и желаем всем нам мудрости, гибкости и терпения! И обычно приглашаем всех загадать самое заветное желание у его символа. Окунитесь в атмосферу Нового года вместе с Киевзоо", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке наконец-то можно познакомиться с новым жителем – рысью по имени Степан. Животное долгих пять лет жило в ужасных условиях – в тесных клетках ресторанов, кафе и частных домов.

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