В Киевском зоопарке продолжаются "арбузные уикенды": ягодой будут лакомиться шпоровые черепахи и попугаи Ара. Фото

В Киевском зоопарке продолжается период "арбузных уикендов". На этот раз сочной ягодой будут лакомиться шпоровые черепахи и попугаи Ара

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Каждые выходные сентября посетители могут наблюдать за частью программы по обогащению среды для жителей КиевЗоо. Обогащение сезонными кормами – отличная распространенная практика в зоопарках. Она позволяет увидеть интересные моменты из жизни животных. Так что следите за нашими анонсами каждую пятницу", – говорится в сообщении.

В Киевском уточнили, что в этот уикенд, 7 и 8 сентября в 12:00, арбузами будут лакомиться шпоровые черепахи и попугаи Ара: зеленокрылые и сине-желтые. Станьте свидетелем происшествия можно на Центральной аллее заведения.

Напомним, в Киевском зоопарке специалисты обустроили для кошачьих лемуров зеленую усадьбу посреди озера. Для приматов созданы все необходимые условия, в частности, есть платформа для вкусных пикников и "лианы" из канатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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