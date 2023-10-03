В Киевском зоопарке в семье бизонов родилось двое телят. Фото и видео

В Киевском зоопарке в семье бизона Варяга родилось два прекрасных теленка. Их назвали Ветер и Радуга.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Увидеть жителей заведения можно ежедневно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Хоть весенне-летний беби-бум в природе давно прошел, в семье бизона Варяга родилось два прекрасных теленка – Ветер и Радуга. Малыши сосут теплое мамино молочко и с упоением изучают окружающий мир", – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке уточнили, что увидеть телят можно каждый день на копытном ряду у озера фламинго.

Видео дня

Напомним, в Киевском зоопарке обновили летний вольер для медведя Боба и медведицы Чудо. В частности, для них здесь есть специальные кормушки, когтеточки и большой бассейн с фонтаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столичном зоопарке создали специальный летний дом для молодых каракалов. Четвероногих, пострадавших от бесчеловечной жестокости, в конце августа 2022 года передали полицейские.

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