В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео

В Бородянке Киевской области в понедельник, 7 апреля, открыли восстановленное отделение полиции европейского образца, уничтоженное российскими оккупантами три года назад. Он построен за финансирование Фонда американского мецената Говарда Баффета.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Здание оснащено всем необходимым для работы правоохранителей.

Так, в Бородянке, три года спустя после российских обстрелов, при финансировании Фонда американского мецената Говарда Баффета, открыли современное отделение полиции европейского образца.

Как отметил глава НПУ Иван Выгивский, именно этот населенный пункт оказалась на главном пути в столицу и одна из первых взяла на себя удар врага в марте 2022 года. Тогда здание отделения полиции было практически уничтожено.

"Открытие отделения полиции сегодня – это не только отстроенные стены. Это восстановление сохранности, справедливости, правопорядка на данной местности. Это восстановление стало возможным благодаря поддержке фонда Говарда Баффета. Мы благодарны филантропу и нашему великому другу Украины и Нацполиции Говарду Баффету за помощь. Он максимально приложил усилия и помог построить это отделение полиции фактически с нуля", – подчеркнул Выгивский.

Отмечается, что восстановленное здание является примером современного комфортабельного полицейского офиса в соответствии с международными стандартами. Она оснащена новейшими технологиями, полностью компьютеризирована, автономна и поделена на зоны для работы.

Со своей стороны, американский меценат Говард Баффет рассказал собравшимся о первых днях оккупации Бородянки, и как начал отстроить уничтоженный российскими оккупантами отдел полиции.

"Я рад и горд, что могу быть здесь вместе с Вами на открытии этого полицейского отдела. Для меня это здание больше, чем просто помещение. Это - честь и память об офицерах, полицейских, защищающих свою страну, ее суверенитете и гражданах. Этот отдел полиции посвящен им и их работе", – подчеркнул Баффет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене отстроили многоквартирный дом, который был поврежден во время российской оккупации Киевской области в марте 2022 года. Это удалось сделать благодаря сбору средств, который инициировал лауреат премии "Оскар", режиссер Мишель Азанавичюс.

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