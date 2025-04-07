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В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
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В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео

В Бородянке Киевской области в понедельник, 7 апреля, открыли восстановленное отделение полиции европейского образца, уничтоженное российскими оккупантами три года назад. Он построен за финансирование Фонда американского мецената Говарда Баффета.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Здание оснащено всем необходимым для работы правоохранителей.

Так, в Бородянке, три года спустя после российских обстрелов, при финансировании Фонда американского мецената Говарда Баффета, открыли современное отделение полиции европейского образца.

В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео
В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео

Как отметил глава НПУ Иван Выгивский, именно этот населенный пункт оказалась на главном пути в столицу и одна из первых взяла на себя удар врага в марте 2022 года. Тогда здание отделения полиции было практически уничтожено.

В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео

"Открытие отделения полиции сегодня – это не только отстроенные стены. Это восстановление сохранности, справедливости, правопорядка на данной местности. Это восстановление стало возможным благодаря поддержке фонда Говарда Баффета. Мы благодарны филантропу и нашему великому другу Украины и Нацполиции Говарду Баффету за помощь. Он максимально приложил усилия и помог построить это отделение полиции фактически с нуля", – подчеркнул Выгивский.

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Отмечается, что восстановленное здание является примером современного комфортабельного полицейского офиса в соответствии с международными стандартами. Она оснащена новейшими технологиями, полностью компьютеризирована, автономна и поделена на зоны для работы.

Со своей стороны, американский меценат Говард Баффет рассказал собравшимся о первых днях оккупации Бородянки, и как начал отстроить уничтоженный российскими оккупантами отдел полиции.

В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео
В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео
В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео
В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео

"Я рад и горд, что могу быть здесь вместе с Вами на открытии этого полицейского отдела. Для меня это здание больше, чем просто помещение. Это - честь и память об офицерах, полицейских, защищающих свою страну, ее суверенитете и гражданах. Этот отдел полиции посвящен им и их работе", – подчеркнул Баффет.

В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео
В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео
В Киевской области при поддержке американского мецената Баффета возобновили уничтоженное оккупантами отделение полиции. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене отстроили многоквартирный дом, который был поврежден во время российской оккупации Киевской области в марте 2022 года. Это удалось сделать благодаря сбору средств, который инициировал лауреат премии "Оскар", режиссер Мишель Азанавичюс.

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