УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Киевской области в результате вражеской атаки зафиксированы разрушения и пострадавшие: появились подробности. Фото

Катя Поплюйко
Жизнь столицы
2 минуты
2,3 т.
Оккупанты атаковали Киевскую область
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В ночь на 30 июля Киевская область подверглась массированной атаке оккупантов. В результате ударов пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Также повреждены частные дома, на месте работают все экстренные службы. Об этом сообщили и. о. главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник и ГСЧС Украины.

Очередной удар врага

"Этой ночью Киевская область вновь пережила массированную вражескую атаку. К сожалению, в Броварском районе пострадали пять человек. Среди них – несовершеннолетний и две женщины", – написал чиновник.

Последствия вражеской атаки.

Он добавил, что в результате обстрела трое человек, которых спасатели извлекли из-под завалов, были госпитализированы в местную больницу, еще двум пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Последствия вражеской атаки.

Как сообщили в ГСЧС, под обстрел попало село Скибин. В результате удара там частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. Кроме того, повреждения получили еще два расположенных рядом дома. Именно

Последствия вражеской атаки.

На месте находятся все соответствующие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий.

"Враг в очередной раз наносит удары по мирным жителям и гражданским домам. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – они спасают жизни", – написал Олейник.

Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила очередной ракетный обстрел Украины. В воздушном пространстве страны-агрессора было зафиксировано как минимум семь самолетов стратегической авиации, которые осуществили пуски крылатых ракет. Также враг атаковал Украину баллистическими ракетами, "Цирконами", "Калибрами" и ударными БПЛА.

Под ударами баллистических ракет оказался и Киев. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем, также есть раненные.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. В результате обстрела в областном центре зафиксированы значительные разрушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВойна в УкраинеРоссийские обстрелыГСЧСРоссия - страна-агрессорБольницалюди
Редакционная политика