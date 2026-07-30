В Киевской области в результате вражеской атаки зафиксированы разрушения и пострадавшие: появились подробности. Фото

В ночь на 30 июля Киевская область подверглась массированной атаке оккупантов. В результате ударов пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

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Также повреждены частные дома, на месте работают все экстренные службы. Об этом сообщили и. о. главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник и ГСЧС Украины.

Очередной удар врага

"Этой ночью Киевская область вновь пережила массированную вражескую атаку. К сожалению, в Броварском районе пострадали пять человек. Среди них – несовершеннолетний и две женщины", – написал чиновник.

Он добавил, что в результате обстрела трое человек, которых спасатели извлекли из-под завалов, были госпитализированы в местную больницу, еще двум пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Как сообщили в ГСЧС, под обстрел попало село Скибин. В результате удара там частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. Кроме того, повреждения получили еще два расположенных рядом дома. Именно

На месте находятся все соответствующие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий.

"Враг в очередной раз наносит удары по мирным жителям и гражданским домам. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – они спасают жизни", – написал Олейник.

Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила очередной ракетный обстрел Украины. В воздушном пространстве страны-агрессора было зафиксировано как минимум семь самолетов стратегической авиации, которые осуществили пуски крылатых ракет. Также враг атаковал Украину баллистическими ракетами, "Цирконами", "Калибрами" и ударными БПЛА.

Под ударами баллистических ракет оказался и Киев. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем, также есть раненные.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. В результате обстрела в областном центре зафиксированы значительные разрушения.

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