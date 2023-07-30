В Киево-Печерской лавре для посетителей планируют открыть сад, которому 500 лет. Фото

В Киево-Печерской лавре для посетителей планируют открыть Митрополичий сад, которому уже 500 лет. Долгое время эта локация была закрыта забором по неизвестным причинам.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор "Киевзеленстроя" Алексей Король. Некоторые кусты были посажены около 300 лет назад.

"Мы заново для себя открываем Киево-Печерскую лавру, возвращаем себе свое, так сказать. Вы знали, что на территории этого Национального заповедника есть Митрополичий сад, которому уже около 500 лет? Последние десятилетия он был закрыт забором… по неизвестным причинам", – написал Король.

По его словам, руководство Национального заповедника планирует провести работы по благоустройству сада и открыть его для посетителей. Специалисты "Киевзеленстроя" помогут реставрировать деревья и другие зеленые насаждения.

Сейчас здесь растут яблони, груши, грецкие орехи, вишни, а также чрезвычайно ценная коллекция кизила, которому около 300 лет.

"Искренне благодарен за такое предложение. Это уникальный объект не только в историческом плане. Митрополичий Сад получил такое название, потому что находится на территории Верхней Лавры и примыкает к зданию митрополита. С запада и на юге он окружен крепостной стеной… В свое время здесь работали лучшие монахи-садоводы, а фруктами отсюда угощались первые лица. Говорят, что раньше в Саду ходили ручные павлины и журавли", – добавил Король.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Берестейская" на месте убранных МАФов обустроили зеленую зону. Коммунальщики высадили 1200 многолетних и 900 злаковых растений, а также посеяли газон на 700 кв. м.

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