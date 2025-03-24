В Киевской области мужчина выкопал фугасную авиационную бомбу. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киева во время строительства на частном участке мужчина выкопал фугасную авиационную бомбу. На месте происшествия работали саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. К счастью, никто не пострадал.

"Опасную находку обнаружили в Бориспольском районе, в селе Счастливое. Во время строительства на частном участке мужчина наткнулся на фугасную авиационную бомбу ФАБ-100, пролежавшую в земле десятилетия. Специалисты изъяли боеприпас и перевезли его на специальную площадку для уничтожения", – говорится в сообщении.

Кроме того, взрывоопасные предметы находились и на территории столицы Украины. Так, в Голосеевском районе Киева, местный житель, прогуливаясь по лесу, заметил возле дерева артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Его удалили и вывезли на спецплощадку.

Подобная ситуация произошла и в Деснянском районе Киева, где в лесу был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 85 мм. Пиротехники устранили угрозу. К счастью, ни один человек не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области местный житель обнаружил в селе боевую часть реактивного снаряда. Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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