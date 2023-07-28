В Киевской области специальные беспилотники будут доставлять лекарства в медучреждения: как распознать БПЛА

В Бучанской общине Киевской области на днях беспилотные аппараты начнут доставлять лекарства и гуманитарные грузы в медучреждения. БПЛА будут иметь специальную маркировку и действовать в координации с военными.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. Пригород столицы станет одним из первых в Украине, где реализуют такой проект.

"Заметили в небе беспилотники с желто-голубой маркировкой и красными крыльями? Сохраняйте спокойствие – это наши птички. На днях вы можете увидеть их в Бучанской общине. Они выполняют важную миссию – спасают жизнь пациентов в больницах. В частности, доставляют гуманитарные грузы, лекарственные средства компоненты крови", – рассказали в пресс-службе.

Эти БПЛА – белого цвета с красными крыльями (размах крыла – 3 метра) будут иметь желто-голубую маркировку на нижней части корпуса. Они могут летать несколько раз в день в светлое время суток на высоте 100-300 метров – звук у них почти отсутствует. При приближении к медучреждению будут снижаться до 20-40 метров и сбрасывать грузы в желто-голубых боксах на парашюте. Посадка груза будет производиться в определенной зоне с точностью приземления до 5-10 метров.

"Технология очень безопасна и надежна: полеты координируются с военными подразделениями региона в режиме реального времени. Бучанская община – одна из первых, которая реализует данный проект. Таким образом, мы получим шанс значительно усилить способность нашего региона вовремя и качественно обеспечивать лекарствами и компонентами крови наших граждан", – добавили в пресс-службе.

Этот проект доставки является гуманитарным при поддержке международных партнеров и реализуется исключительно для оперативной логистики медицинских препаратов в больнице.

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